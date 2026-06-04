بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": وقف نار على الورق... وحرب مستمرة على لبنان

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التفاهمات التي أعلنتها الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، والتي تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، واستئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسابيع المقبلة.

وتتوقف الحلقة عند التناقض بين أجواء التفاوض والبيانات الأميركية المتفائلة من جهة، واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان وسقوط عشرات الضحايا من جهة أخرى.

كما تتناول الحلقة محاولات إدارة ترامب فصل الجبهة اللبنانية عن المفاوضات مع إيران، مقابل إصرار طهران على ترابط الملفين، في ظل تحذيرات إيرانية من أي هجوم على بيروت، وتدخل أميركي حال دون استهداف الضاحية الجنوبية.

وتستعرض الحلقة كذلك الجدل المتصاعد داخل إسرائيل بشأن أهداف الحرب، واحتمال تحوّلها من ورقة سياسية بيد نتنياهو إلى عبء انتخابي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

الشيكل يلتهم أرباح التصدير: أزمة التنافسية وحسابات ترامب

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الشقيف وبيروت: إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن ضوء أخضر أميركي

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الحرب تتوسع في لبنان.. والتفاهمات تتباطأ مع إيران

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تفاهم وشيك بين واشنطن وطهران... ما هو موقف إسرائيل؟

مواد ننصح بها

الطيبة ترفض تحويل أراضيها إلى مشروع للنفايات
بودكاست

الطيبة ترفض تحويل أراضيها إلى مشروع للنفايات

03/06/2026
8 رؤساء سلطات عربية تحت التهديد... ومنظمات الإجرام تلاحق المناقصات
بودكاست

8 رؤساء سلطات عربية تحت التهديد... ومنظمات الإجرام تلاحق المناقصات

02/06/2026
الشرطة تجند متطرفين يهود لصفوفها للعمل في المسجد الأقصى
بودكاست

الشرطة تجند متطرفين يهود لصفوفها للعمل في المسجد الأقصى

03/06/2026
الكنيست ينتخب محامي نتنياهو مراقبًا للدولة
بودكاست

الكنيست ينتخب محامي نتنياهو مراقبًا للدولة

03/06/2026