بودكاست "يومي": وقف نار على الورق... وحرب مستمرة على لبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التفاهمات التي أعلنتها الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، والتي تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، واستئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسابيع المقبلة.

وتتوقف الحلقة عند التناقض بين أجواء التفاوض والبيانات الأميركية المتفائلة من جهة، واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان وسقوط عشرات الضحايا من جهة أخرى.

كما تتناول الحلقة محاولات إدارة ترامب فصل الجبهة اللبنانية عن المفاوضات مع إيران، مقابل إصرار طهران على ترابط الملفين، في ظل تحذيرات إيرانية من أي هجوم على بيروت، وتدخل أميركي حال دون استهداف الضاحية الجنوبية.

وتستعرض الحلقة كذلك الجدل المتصاعد داخل إسرائيل بشأن أهداف الحرب، واحتمال تحوّلها من ورقة سياسية بيد نتنياهو إلى عبء انتخابي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.