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بودكاست "يومي": من هرمز إلى الليطاني... بين اتفاق مؤجل وتصعيد مستمر

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران رغم استمرار الوساطة الباكستانية، في ظل تبادل الضربات في الخليج واستهداف الكويت والبحرين، والرد الأميركي في محيط مضيق هرمز، وسط مؤشرات متزايدة على تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يوقف الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

كما تتناول الحلقة التطورات في لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار، وسقوط قتلى من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، في وقت يتمسك كل طرف بشروطه السياسية والعسكرية.

وتتوقف الحلقة عند إصرار طهران على ربط الملف اللبناني بالمفاوضات مع واشنطن، والتوتر المتصاعد بين إدارة ترامب وإسرائيل، وصولًا إلى عودة غزة إلى واجهة المفاوضات عبر اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة والعلمين.

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