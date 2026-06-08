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بودكاست "يَومِي" | صواريخ باليستية تشعل المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الانفجار العسكري المباشر بين تل أبيب وطهران، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ أرض-أرض في غرب ووسط إيران باستخدام صواريخ باليستية، في هجوم يأتي في ظل ادعاءات مصادر إسرائيلية بوجود تنسيق مسبق مع واشنطن، وهو ما تحيطه شكوك واضحة، جرّاء التناقض الصارخ مع تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العلنية التي حذّر فيها من عرقلة مسار المفاوضات. وتزامن ذلك مع اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وتتوقف الحلقة عند الترابط البنيوي للجبهات؛ إذ جاء الاستهداف الإسرائيلي لطهران عقب رشقات صاروخية باليستية إيرانية، ردًّا على قصف إسرائيل مقرا رمزيًّا في الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ التفاهمات الأخيرة.

وترصد الحلقة محاولات فرض معادلات ردع جديدة؛ فبينما يتمسك الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته في لبنان وإيران، يطالب ترامب بوقف التصعيد والعودة لإبرام صفقة، تفاديًّا لحرب شاملة، في وقت شلّت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الحركة التعليمية، وفرضت قيود طوارئ قصوى.

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