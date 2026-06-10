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بودكاست "يَومِي" | لهيب هرمز يقوض التهدئة: ضربات أميركية إيرانية متبادلة تفجّر المواجهة الإقليمية

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الانفجار العسكري بالمنطقة، إثر استكمال مقاتلات سلاحَي الجو والبحرية الأميركيين ضربات، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، استهدفت رادارات ودفاعات جوية بجاسك وقشم وسيريك في إيران، ردا على إسقاط مروحية "أباتشي" بمضيق هرمز، وسط نفي طهران لتعمّد الحادث واعتبارها أن مغادرة القوات الأجنبية، هي الحل لمنع أخطاء النيران المتبادلة.

وتتوقف الحلقة عند رد الفعل الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري ومقر "خاتم الأنبياء" استهداف الأسطول الأميركي الخامس بالبحرين، وقاعدة "علي السالم" بالكويت، وإصابة 21 هدفا شملت حظائر طائرات (F-35) ومركز قيادة بقاعدة "الأزرق" بالأردن، ما عصف بالتهدئة الهشّة، وحوّل المواجهة إلى صدام إقليمي مباشر بين واشنطن وطهران.

وترصد الحلقة ترابط الجبهات والقلق الإسرائيلي المتصاعد؛ فرغم تقييمات الموقف بتل أبيب وإعلان رئيس الأركان إيال زامير الجاهزية لضربة أعمق لإيران، يراقب محللون التطورات، كارتداد لهزيمة إستراتيجية سابقة رسخت "وحدة الساحات"، وتزامنت مع إحباط تسلل عنصر من حزب الله قرب "مرغليوت"، ومساعي واشنطن لترتيبات أمنية بالجنوب اللبناني في 22 حزيران/ يونيو.

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