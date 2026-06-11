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بودكاست “يومي”: المشتركة على المحك... ونتنياهو يرتب أوراقه

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" أزمة مفاوضات إعادة تشكيل القائمة المشتركة بين الأحزاب العربية، في ظل تعمّق الخلافات مع القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس.

وتتوقف الحلقة عند التحول الذي شهدته المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، بعد انتقال الخلاف من القضايا التنظيمية إلى خلاف سياسي يتعلق بطبيعة المشتركة نفسها، وما إذا كانت ستبقى قائمة تقنية تعددية تحفظ استقلالية الأحزاب، أم تتحول إلى إطار يمنح شرعية سياسية مسبقة لنهج الموحدة القائم على الانخراط في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية.

كما تتناول الحلقة استعدادات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للانتخابات المقبلة، من خلال محاولاته إحكام السيطرة على قائمة الليكود، وإعادة ترتيب معسكر اليمين، وضمان عدم ضياع أصوات حلفائه تحت نسبة الحسم.

وتستعرض الحلقة انعكاسات الاستطلاعات الأخيرة التي تظهر أن إعادة تشكيل المشتركة قد ترفع التمثيل العربي بشكل ملحوظ وتضعف معسكر نتنياهو، في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل إسرائيل بشأن قدرته على الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات المقبلة.

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