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بودكاست "يومي".. اتفاق ترامب وإيران: ماذا بقي من أهداف الحرب؟

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تضارب الروايات بشأن موعد التوقيع وبنوده، بين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الاتفاق سيُوقّع الأحد ويؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وتمسك طهران بأن الملفات الأساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي، ما زالت موضع تفاوض ولم تحسم بعد.

كما تتوقف الحلقة عند الفجوات بين الروايتين الأميركية والإيرانية بشأن مستقبل اليورانيوم المخصب، والأموال الإيرانية المجمدة، والعقوبات، والمرحلة التفاوضية الجديدة التي تمتد ستين يومًا.

كما تستعرض الحلقة المواقف الإسرائيلية من الاتفاق، في ظل تصاعد القلق في تل أبيب من أن تكون أهداف الحرب قد تراجعت لصالح تفاهم يركز على فتح هرمز ووقف الحرب، من دون حسم ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وحزب الله.

وتتطرق الحلقة إلى التوتر بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، وانعكاسات الاتفاق المحتملة على الجبهة اللبنانية، والتساؤلات المتزايدة داخل إسرائيل بشأن ما إذا كانت الحرب حققت أهدافها أم أنها انتهت بتأجيلها إلى جولة تفاوض جديدة.

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