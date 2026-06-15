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بودكاست "يَومِي" | اتفاق ينهي الحرب على إيران... وغضب أميركيّ من نتنياهو يُربك تل أبيب

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الإعلان ليل الأحد - الإثنين، عن التوصل لاتفاق أميركي - إيراني بوساطة باكستانية وقطرية، بشأن مذكرة تفاهم، تقضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها لبنان، تمهيدا لتوقيع الاتفاق الرسمي، الجمعة المقبل، في سويسرا، والذي يشمل رفعا فوريا للحصار البحري الأميركي، وفتح مضيق هرمز من دون رسوم.

وتتوقف الحلقة عند الغضب الشديد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الضربة الإسرائيلية الأخيرة للضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أخّرت التوقيع لساعات؛ إذ وصف ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"صعب المراس وعديم المسؤولية"، مطالبا إياه بالامتنان. كما هدّد بالاستعانة بالخيار العسكري أو فرض اقتطاع بنسبة 20% من إيرادات المنطقة، مقابل حراستها في حال فُجر الاتفاق النووي النهائي، المقدر له 60 يوما من المفاوضات.

وترصد الحلقة حالة الذهول والارتباك في تل أبيب، إثر "الصفعة" من حليفها الإستراتيجي، بالتزامن مع انعقاد "الكابينيت" في موقع سري بالقدس؛ إذ بدت طهران مستعدة لامتناعٍ مشروط عن الرد العسكري على إسرائيل، مقابل امتيازات وتنازلات سريعة في الحصار، بينما يواجه نتنياهو معارضة أميركية صارمة لأي رد إسرائيلي وضغوطا للانسحاب من جنوب لبنان، ما يقلص هامش تحرّك إسرائيل العسكري.

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