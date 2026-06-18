بودكاست "يومي": واشنطن وطهران توقّعان.. وتل أبيب تحصي الخسائر

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48"، مذكرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب، وما تضمنته من بنود تتعلق بوقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات، وتصدير النفط الإيراني، ومصير اليورانيوم المخصب، إضافة إلى إدراج لبنان ضمن نص الاتفاق بوصفه إحدى الجبهات التي يشملها وقف العمليات.

وتفحص الحلقة ما إذا كانت واشنطن وتل أبيب قد حققتا أهداف الحرب، أم أن طهران نجحت في تحويل نتائج الميدان إلى مكاسب سياسية واقتصادية عبر الدبلوماسية. كما تتناول القراءة الإسرائيلية للاتفاق، التي ترى فيه تراجعا أميركيا مبكرا عن الضغط العسكري، ومنحا لإيران متنفسا اقتصاديا ووقتا تفاوضيا، مقابل إبقاء ملفات جوهرية مفتوحة، وعلى رأسها البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، وحرية العمل الإسرائيلي في لبنان.