بودكاست "يومي": لبنان وهرمز... اختبار التفاهم الأميركي الإيراني

يستعرض الصحافي محمود مجادلة، في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، التطورات الميدانية في لبنان بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وما رافقها من اتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن خرق وقف إطلاق النار، في ظل ضغوط أميركية على تل أبيب لتجنب خطوات عسكرية قد تقوض المفاوضات المرتقبة مع إيران في سويسرا.

وتتناول الحلقة ارتباط جبهة لبنان بملف مضيق هرمز والمحادثات الأميركية الإيرانية، بعد إعلان طهران إعادة إغلاق المضيق ردا على استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان، مقابل نفي أميركي لذلك. كما تفحص الحلقة المأزق الإسرائيلي بين الرغبة في إبقاء القوات جنوب لبنان، والحاجة إلى عدم الاصطدام بواشنطن، في وقت تسعى فيه إيران إلى تثبيت معادلة تربط لبنان وهرمز والنووي ضمن مسار تفاوضي واحد.