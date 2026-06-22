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بودكاست "يَومِي" | توحّل إسرائيل في لبنان وتقدّم بمفاوضات واشنطن وطهران

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‎في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي ‎باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التخبّط الإسرائيلي الميداني والسياسي في جنوب لبنان، إثر ضغوط أميركية تدفع لإعادة تموضع بري، واختبار جهوزية الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية"، وذلك في تطورات تأتي وسط قتال بـ"أيدٍ مكبلة" يثير تنديدا داخل هيئة الأركان الإسرائيلية، الساعية لمواصلة العمليات الهجومية، في ظلّ تفاهمات واشنطن وطهران.

‎وتتوقّف الحلقة عند الفجوة بين قرار التهدئة، ومواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، اللذين يصران علنا على البقاء في "المنطقة الأمنية"، ورفض الانسحاب من مواقع إستراتيجية كقلعة الشقيف، في تصلّب يأتي مع تحذيرات رئيس الأركان، إيال زامير، من هشاشة وقف إطلاق النار.

‎وترصد الحلقة الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن والتي أعلنت الدوحة بعدها أن أجواء إيجابية وبناءة سادت اجتماعها الأول، إذ تم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية؛ كما اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات بما يضمن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، وفي ما يتعلق بلبنان، تم إنشاء مجموعة عمل تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية.

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