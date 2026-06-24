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بودكاست "يَومِي" | غزة: خطط التهجير وكواليس الاتفاق

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، المساعي الإسرائيلية المتجددة لتنفيذ مخططات تهجير الغزيين؛ إذ عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا بمشاركة "الموساد" و"الشاباك"، تزامنا مع تأكيدات أممية صارخة لإسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار جريمة الإبادة.

وتكشف المعطيات أن إحياء الخطة يرتبط بتفاهمات سرية بين بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب، رغم إقرار الأجهزة الأمنية بعدم وجود أي دولة مستعدة لاستقبالهم.

وتتوقّف الحلقة عند ما كشفه كتاب "تغيير النظام" لصحافيي "نيويورك تايمز"، بشأن كواليس مفاوضات اتفاق غزة؛ إذ هدد ترامب بقطع العلاقات مع نتنياهو صارخا في وجهه: "الجميع يكرهونك واليهود سئموا منك".

كما ترصد الحلقة التطورات الميدانية ببدء ملامح المرحلة الثانية للخطة الأميركية، إذ وصل ضباط من الجيش المغربي إلى مقر قوة الاستقرار الدولية جنوبي البلاد، للمشاركة في التنظيم والعمل الشرطي، كأول بلد عربي يعلن ذلك رسميا.

ويأتي هذا الحراك وسط خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار الهش أدت لاستشهاد وإصابة الآلاف.

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