بودكاست "يومي" | "المناطق التجريبية" في لبنان: انسحاب تدريجي أم احتلال بصيغة جديدة؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48"، الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وما تبحثه من ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في ظل الطرح الأميركي بشأن "المناطق التجريبية" التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيلي جزئي.

وتفحص الحلقة ما إذا كان هذا المسار يمهد لانسحاب فعلي من الجنوب، أم يعيد ترتيب الوجود الإسرائيلي بصيغة جديدة، خصوصا في ظل تصريحات نتنياهو وكاتس التي تؤكد نية إسرائيل البقاء في "المنطقة الأمنية".

كما تتناول الحلقة الخروقات الميدانية الأخيرة، والقيود الأميركية على نشاط الجيش الإسرائيلي، وآلية خفض التصعيد، والدور السوري المحتمل في الملف اللبناني.