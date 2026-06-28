بودكاست "يومي": اتفاق لبنان واختبار هرمز... ما بعد التفاهمات

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وما يطرحه من أسئلة بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني في منطقتين "تجريبيتين"، في ظل تمسّك نتنياهو وكاتس ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية"، ورفض حزب الله للاتفاق واعتباره "تنازلا عن السيادة".

وتنتقل الحلقة من لبنان إلى التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، بعد ضربات أميركية طالت أهدافا إيرانية وردّ الحرس الثوري بهجمات على مواقع أميركية في الكويت والبحرين، لتفحص الحلقة الخيط الرابط بين الاتفاقات الجديدة في المنطقة: صيغ سياسية لا تنهي المواجهات بقدر ما تنقلها إلى اختبارات تنفيذية مفتوحة، من الجنوب اللبناني إلى هرمز.