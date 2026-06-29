بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | "اتفاق ضد نفسه": ملحق أمني "سري" بين لبنان وإسرائيل

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الأبعاد الإستراتيجية للملحق الأمني "السريّ" بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية، مشيرا إلى ترسيخه حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال لمواجهة "التهديدات المباشرة"، وجعل التوغل والانسحاب من "المناطق التجريبية" محكوما بالحاجة الميدانية، لا بجدول زمنيّ محدَّد، مع إبقاء يده العسكرية في مسار الإنفاذ، للتحقق المباشر من تفكيك بنى حزب الله.

وتتوقف الحلقة عند موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي عدّ الاتفاق "خارج حدود المنطق"، ومصمَّمًا لزرع الفتنة، والالتفاف على "مذكرة إسلام أباد" الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي يصرّ رئيس مجلس الشورى الإيراني على شمولها للبنان، وفرض الانسحاب الكامل على إسرائيل.

كما ترصد الحلقة التصعيد الميداني المتزامن؛ من استمرار الغارات والتوغلات في الخيام وسورية، وتدمير الاحتلال نفقا بمجدل زون، إلى مقتل ضابط في دير سريان، وسط مصادقة رئيس الأركان، إيال زامير، على "خطط عملياتية للعودة السريعة للقتال" في لبنان وإيران.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

اتفاق لبنان واختبار هرمز... ما بعد التفاهمات

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

بودكاست "الميدان": عودة خطاب الخدمة المدنية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

"المناطق التجريبية": انسحاب تدريجي أم احتلال بصيغة جديدة؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

غزة: خطط التهجير وكواليس الاتفاق

مواد ننصح بها

10 آلاف طفل بين نحو 100 ألف حالة سوء تغذية حاد في غزة
بودكاست

10 آلاف طفل بين نحو 100 ألف حالة سوء تغذية حاد في غزة

28/06/2026
خريطة ملادينوف لغزة: شروط إسرائيلية تقوّض تعديلات الفصائل
بودكاست

خريطة ملادينوف لغزة: شروط إسرائيلية تقوّض تعديلات الفصائل

28/06/2026
حوار مع د. روضة مرقس مخول: حضور النساء القرويات في الاقتصاد الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني
بودكاست

حوار مع د. روضة مرقس مخول: حضور النساء القرويات في الاقتصاد الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني

28/06/2026
مونديال 2026: كندا تتأهل إلى ثمن النهائي بفوز قاتل على جنوب إفريقيا
بودكاست

مونديال 2026: كندا تتأهل إلى ثمن النهائي بفوز قاتل على جنوب إفريقيا

29/06/2026