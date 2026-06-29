بودكاست "يَومِي" | "اتفاق ضد نفسه": ملحق أمني "سري" بين لبنان وإسرائيل

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الأبعاد الإستراتيجية للملحق الأمني "السريّ" بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية، مشيرا إلى ترسيخه حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال لمواجهة "التهديدات المباشرة"، وجعل التوغل والانسحاب من "المناطق التجريبية" محكوما بالحاجة الميدانية، لا بجدول زمنيّ محدَّد، مع إبقاء يده العسكرية في مسار الإنفاذ، للتحقق المباشر من تفكيك بنى حزب الله.

وتتوقف الحلقة عند موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي عدّ الاتفاق "خارج حدود المنطق"، ومصمَّمًا لزرع الفتنة، والالتفاف على "مذكرة إسلام أباد" الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي يصرّ رئيس مجلس الشورى الإيراني على شمولها للبنان، وفرض الانسحاب الكامل على إسرائيل.

كما ترصد الحلقة التصعيد الميداني المتزامن؛ من استمرار الغارات والتوغلات في الخيام وسورية، وتدمير الاحتلال نفقا بمجدل زون، إلى مقتل ضابط في دير سريان، وسط مصادقة رئيس الأركان، إيال زامير، على "خطط عملياتية للعودة السريعة للقتال" في لبنان وإيران.