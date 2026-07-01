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بودكاست "يَومِي" | نزيف دموي متصاعد: 8 قتلى في أسبوع وحصيلة الضحايا تلامس الـ140

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، موجة العنف الدموية الراهنة التي حصدت أرواح شابين من شفاعمرو وبسمة طبعون فجر الأربعاء، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 139 قتيلاً وقتيلة، وسط تصاعد حاد لعمليات التصفية المنظمة.

وتتوقّف الحلقة عند اتخاذ الجريمة منحىً بالغ الخطورة منذ مطلع الأسبوع بمقتل 8 أشخاص، برز من بينها أسلوب تفجير المركبات عبر عبوات ناسفة، والذي أسفر عن مقتل 3 ضحايا في يافا و"حولون" و"كريات حاييم"، فضلا عن جرائم إطلاق نار متزامنة طالت ضحايا في قلنسوة، والطيبة، ويافة الناصرة.

كما ترصد الحلقة الغضب المتنامي والاتهامات الموجهة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس المتعمد عن كبح منظمات الجريمة، وفشلها في تقديم الجناة للمحاكمة، مما يعمّق انعدام الأمن، ويرفع أعداد الضحايا سنويا.

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