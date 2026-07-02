بودكاست "يومي" | ألف يوم على 7 أكتوبر: حرب غزة لم تُحسم ولم تتوقف

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" واقع الحرب على غزة مع مرور ألف يوم على السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار، إذ تشير معطيات وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني منذ وقف النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يواصل جيش الاحتلال تمركزه على "الخط الأصفر" ويُبقي خططه جاهزة لاستئناف القتال إذا صدر القرار السياسي.

وتتناول الحلقة الفجوة بين الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية والضغط الأميركي لمنع عملية واسعة جديدة في القطاع، مقابل الدفع بخطة لإدارة غزة عبر "مجلس السلام" ولجنة تكنوقراطية لا تزال إسرائيل ترفض دخولها إلى القطاع.

كما تتوقف عند محاولات إعادة تسويق مخطط تهجير سكان غزة تحت مسمى "خطة حرية الحركة"، وعند استطلاع إسرائيلي يظهر أن 49% من الإسرائيليين يرون أنه لا يوجد حسم في الحرب، في مشهد يلخص حربا لم تنتهِ، بل غيّرت شكلها.