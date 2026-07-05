بودكاست "يومي": انتخابات إسرائيل... نتنياهو ومعركة "منع الحسم"

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" ملامح المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل، في ظل تفكك الخريطة الحزبية وصعود دور الأحزاب الصغيرة والمنشقين عن الليكود واليمين الذي يسمى نفسه "معتدلا"، بوصفهم عاملا قد يمنع أي معسكر من الوصول إلى أغلبية 61 مقعدا.

وتتناول الحلقة إستراتيجية نتنياهو قبل انتخابات 2026، من معاركه داخل الليكود وسيناريو خوضه الانتخابات بقائمة مستقلة، إلى محاولته تثبيت تحالفه مع الحريديين عبر قوانين التجنيد ودراسة التوراة، بالتوازي مع دفع تشريعات إضعاف الجهاز القضائي؛ في مشهد لا يدور فقط حول الفوز بالانتخابات، بل حول منع الخصوم من حسمها.