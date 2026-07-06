بودكاست "يَومِي": منع إعمار غزة و"رهان" السنوار على حزب الله

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يستعرض الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، خفايا الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي عقب كشف وثائق تظهر خطة يحيى السنوار لـ"حسم فرقة غزة"، وتنسيقه المسبق مع حزب الله لإفشال مناورة "المترو" عام 2021.

ويتزامن هذا مع اعترافات بفشل عمليات الموساد السرية داخل القطاع، و"احتراقها" قبل السابع من أكتوبر، ما قاد لتقديرات مُضلِّلة، عدّت أن الحركة "مرتدعة".

وتتوقف الحلقة عند إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض إعمار غزة دون تفكيك سلاح حماس، مراهنا على خطة "مجلس السلام" الأميركي لإنشاء "فقاعات" أمنية تجريبية قرب رفح، تُدار عبر قوة شرطية فلسطينية بأسلحة غير نارية، لفصل السكان عن الحركة، وفرض طوق أمني مزدوج تقوده قوات دولية والجيش الإسرائيلي.

كما ترصد الحلقة رد حركة حماس التي عدّت التقارير الإسرائيلية بشأن امتلاكها 27 ألف مقاتل وإعادة تفعيل الأنفاق مجرد تحريض لتبرير استئناف الحرب؛ وفي حين تتمسك الحركة بتسليم الإدارة للجنة وطنية مستقلة، تشير التقديرات العبرية إلى احتمالية تجدد القتال في غضون شهرين، بذريعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.