بودكاست "يَومِي" | ترامب وتركيا: مقاتلات "إف-35" التي تُفزع إسرائيل

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الانعطافة الأميركية إزاء أنقرة، إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب، النظر في بيع مقاتلات "إف-35" الشبحية لتركيا، في حين أعلن نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، تلقيه وعودا رسمية بتسلّم خمس طائرات، وبحث تزويد مقاتلته المحلية "قآن" بمحركات "F110" الأميركية.

وتتوقف الحلقة عند الضغوط المكثفة والعلنية التي يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتعطيل هذه الصفقة، إذ طالب ترامب هاتفيا وعبر شبكة أميركية، بحظر تحديث سلاح الجو التركي، زاعما أن إردوغان يتبنى فكرا متطرفا يدعو لتدمير إسرائيل ويحتل قبرص، ومحذرا من أن الخطوة ستخلّ بميزان القوى الإقليمي.

كما ترصد الحلقة مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تقييد حرية حركة سلاح جوها في سورية، ولبنان، ومسارات ضرب عمق إيران في حال امتلاك أنقرة لهذه المنصات الشبحية لجمع المعلومات، ما دفع تل أبيب لتعزيز محورها المضاد شرق المتوسط، عبر استئناف المناورات الجوية المشتركة مع اليونان، وتزويد مقاتلاتها بالوقود فوق بحر إيجة.