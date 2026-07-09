بودكاست | بودكاست يومي

تصعيد أميركي إيراني: هرمز يعيد خلط الأوراق

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ضربات أميركية واسعة طاولت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية ورد إيراني باستهداف قواعد أميركية في البحرين والكويت، في مواجهة أعادت مضيق هرمز إلى مركز التوتر ووضعت وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم أمام اختبار جديد.

وتتناول الحلقة قراءة إسرائيل للتطورات بوصفها فرصة لإعادة الضغط على طهران ومنع تقدم تفاهم تعتبره تل أبيب "سيئا"، في ظل رفع حالة التأهب في إسرائيل، وعودة طائرات تزويد أميركية بالوقود إلى المنطقة، وتقديرات بأن المواجهة قد تستمر عدة أيام من دون أن تتحول بالضرورة إلى حرب شاملة؛ بما يبقي المنطقة في مساحة رمادية بين التصعيد المحسوب والدبلوماسية المعلقة.

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