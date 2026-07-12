بودكاست "يومي": تصعيد متجدد في هرمز واختبار الانسحاب من لبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد الأميركي الإيراني حول مضيق هرمز، بعد إعلان طهران إغلاق المضيق "حتى إشعار آخر"، وتنفيذ واشنطن جولة ثالثة من الضربات طاولت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا، في تطور يضع مذكرة التفاهم بين الجانبين على حافة الانهيار، وسط محاولات عُمانية لبلورة آلية تضمن استمرار الملاحة.

وتتناول الحلقة انعكاس ذلك على الجبهة اللبنانية، بعدما طلبت واشنطن من إسرائيل تجميد العمليات "الحساسة" في الجنوب خشية اتساع المواجهة، بالتزامن مع وصول وفد عسكري أميركي إلى بيروت لبحث آليات انسحاب إسرائيل من أول "منطقة تجريبية" وانتشار الجيش اللبناني فيها؛ في مشهد تحاول فيه الولايات المتحدة إدارة التصعيد تحت سقف الحرب الكاملة.