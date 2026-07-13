بودكاست "يَومِي" | من أم ليسون إلى بؤر الضفة: خطط الاحتلال لتغيير وجه القدس وتسريع الاستيطان

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التعبئة الحكومية الإسرائيلية غير المسبوقة لتسريع الاستيطان وتجاوز العقبات القانونية والدولية، إذ تدخّلت بلدية الاحتلال بالقدس كجهة متبنية لمخطط "1049873"، تمهيدا لإقامة أكبر حيّ استيطانيّ يضم 450 وحدة سكنية في قلب حيّ أم ليسون في المدينة المحتلة، وتغيير تركيبته الديمغرافية.

وتتوقّف الحلقة عند الدعم المالي الذي يقوده وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عبر منح المستوطنين إعفاءً ضريبيا بأثر رجعي بنسبة 7%، وتخصيص مليار شيكل لشق طرق لعشرات البؤر الجديدة كـ"رشوة انتخابية"؛ وسط معارضة قاطعة من المستشارين المهنيين في الوزارة، الذين أكدوا غياب أي مبرر اقتصادي لهذه الامتيازات الموجهة لأصحاب الدخل المرتفع.

وترصد الحلقة شرعنة وتمويل العنف الميداني، إثر تحويل وزارة إيتمار بن غفير 4 ملايين شيكل لمنظمة "أهفات غلعاد" الاستيطانية تحت غطاء رعاية "شبيبة التلال"، رغم خضوع المنظمة لعقوبات من ست دول غربية، لتورطها بتمويل الإرهاب ضد الفلسطينيين.