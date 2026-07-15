بودكاست "يَومِي" | ضغوط ترامب للانسحاب وقلق إسرائيلي من سورية "الجديدة"

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، كواليس ضغوط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للانسحاب من سورية ولبنان.

ويأتي طلب ترامب بإعادة الانتشار الفوري عقب لقائه الرئيس السوري، أحمد الشرع، في تركيا، بينما يتمسك نتنياهو بـ"المناطق الأمنية" تجنباً لأي ارتدادات سياسية قبيل الانتخابات.

وتتوقف الحلقة عند تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القلقة من تعاظم النفوذ التركي في دمشق، ومشاركة أنقرة في تسليح وتدريب "الجيش السوري الجديد".

وتخشى تل أبيب تحول الدولة الشمالية إلى دولة إسلامية سنية قوية تمتلك قدرات إستراتيجية، وسط مواجهات واحتجاجات شعبية سورية متصاعدة ضد قوات الاحتلال في الجنوب.

كما ترصد الحلقة كواليس مفاوضات روما برعاية السفارة الأميركية لتفعيل "صيغة الإطار" الموقعة في 26 حزيران/ يونيو؛ حيث يطالب الوفد اللبناني بجدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي المؤجل من "منطقتين تجريبيتين" بالجنوب، وسط محاولات إسرائيلية لفرض شروط انتشار جديدة، تعرقل الاتفاق.