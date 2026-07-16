بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": محادثات روما واختبار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب ٤٨" مخرجات جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، التي انتهت بإعلان أميركي عن التوافق على هيكلية وإرشادات مسار "المناطق التجريبية"، تمهيدًا لاستكمال صيغته وبدء تنفيذه خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يبدأ الانسحاب من المنطقتين نهاية تموز/ يوليو.

وتتناول الحلقة عقدة التنفيذ بين المطلب اللبناني بانسحاب إسرائيلي ملموس من مناطق محتلة وانتشار الجيش اللبناني فيها، وبين إصرار إسرائيل على آلية تحقق ورقابة تمنع عودة حزب الله وتُبقي لها ما تسميه "حرية العمل العسكري". كما تتوقف عند تأثير التصعيد الأميركي الإيراني في مضيق هرمز على المسار اللبناني، في ظل محاولة واشنطن تثبيت تفاهم الجنوب ومنع ارتباطه بجبهة إقليمية أوسع.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

ضغوط ترامب للانسحاب وقلق إسرائيلي من سورية "الجديدة"

بودكاست يومي
بودكاست يومي

من أم ليسون إلى بؤر الضفة: خطط الاحتلال لتغيير وجه القدس وتسريع الاستيطان

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تصعيد متجدد في هرمز واختبار الانسحاب من لبنان

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

دور لجان الصلح في مواجهة الجريمة

مواد ننصح بها

مونديال 2026: الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتلاقي إسبانيا في النهائي
بودكاست

مونديال 2026: الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتلاقي إسبانيا في النهائي

16/07/2026
تحقيق:
بودكاست

تحقيق: "جسور نيوز" واجهة للاستخبارات الإسرائيلية

15/07/2026
المصادقة على قانون يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة
بودكاست

المصادقة على قانون يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة

16/07/2026
التضخم في إسرائيل يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات
بودكاست

التضخم في إسرائيل يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

15/07/2026