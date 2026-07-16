بودكاست "يومي": محادثات روما واختبار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب ٤٨" مخرجات جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، التي انتهت بإعلان أميركي عن التوافق على هيكلية وإرشادات مسار "المناطق التجريبية"، تمهيدًا لاستكمال صيغته وبدء تنفيذه خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يبدأ الانسحاب من المنطقتين نهاية تموز/ يوليو.

وتتناول الحلقة عقدة التنفيذ بين المطلب اللبناني بانسحاب إسرائيلي ملموس من مناطق محتلة وانتشار الجيش اللبناني فيها، وبين إصرار إسرائيل على آلية تحقق ورقابة تمنع عودة حزب الله وتُبقي لها ما تسميه "حرية العمل العسكري". كما تتوقف عند تأثير التصعيد الأميركي الإيراني في مضيق هرمز على المسار اللبناني، في ظل محاولة واشنطن تثبيت تفاهم الجنوب ومنع ارتباطه بجبهة إقليمية أوسع.