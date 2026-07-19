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بودكاست "يومي": هل تبقى إسرائيل خارج التصعيد الأميركي الإيراني؟

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التحول الجديد في المواجهة الأميركية الإيرانية، بعد مقتل جنديين أميركيين في الأردن وفقدان ثالث، ودخول الولايات المتحدة الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، في وقت ترد طهران باستهداف قواعد ومواقع أميركية في الكويت والأردن والبحرين والعراق ودول خليجية أخرى، مع إعلانها تعليق الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن.

وتتناول الحلقة قراءة إسرائيل للتصعيد، في ظل تقديرات بأن إيران تتجنب حتى الآن إدخال إسرائيل إلى المواجهة خشية رد واسع، مقابل استعدادات إسرائيلية لهجوم مفاجئ محتمل على الجبهة الداخلية، وتوسيع بنك الأهداف في إيران، وتنسيق وثيق مع واشنطن.

كما تتوقف الحلقة عند تعزيز الانتشار الأميركي في المنطقة، وإرسال مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود إلى قواعد في الشرق الأوسط وإسرائيل، في مشهد يضع السؤال الأبرز: هل تبقى إسرائيل خارج الحرب، أم يدفع خطأ إيراني أو ضوء أخضر أميركي المواجهة إلى مستوى آخر؟

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