بودكاست "يَومِي" | تصعيد إزاء إيران.. هل يستغله نتنياهو لتجميد الانسحاب من لبنان؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تسارع نذر الانفجار العسكري مع إبلاغ واشنطن تل أبيب، بنيّتها تصعيد الهجمات ضد إيران، ونشْر البنتاغون مقاتلات إضافية من طرازي "F-16" و"F-35"، تزامنا مع وصول طائرات تزويد بالوقود لمطار بن غوريون.

وفي حين أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير الجاهزية للعودة الفورية للقتال، أفاد تقرير بتهديد تركي بتقديم دعم جوي لطهران لإحباط خطة برية سرية، كان جهاز "الموساد" قد وضعها لتشغيل مقاتلين أكراد.

وتتوقف الحلقة عند الانعكاسات المباشرة لهذا التصعيد على جبهة شمالي إسرائيل، وسط تقديرات أمنية بأن تل أبيب قد تستغل اشتعال المنطقة، للتنصّل من سحب جيشها من قرى جنوبيّ لبنان لتجنّب مواجهة كابينيت نتنياهو معضلة تفكيك بنية حزب الله؛ ويتزامن ذلك مع مطالبة الرئيس اللبناني، جوزيف عون من واشنطن، خلال لقائه وزير الخارجية ماركو روبيو، بالضغط لتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من "المنطقة التجريبية الأولى"، وفق الإطار الثلاثي.