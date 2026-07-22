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بودكاست "يَومِي" | اختبار جنوب لبنان: انسحاب مشروط ورسائل واشنطن وتأجيل لقاء نتنياهو

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من نموذج "المناطق التجريبية" للاتفاق الإطاري جنوبي لبنان؛ حيث باشر الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مشروط، وسط أول احتكاك ميداني أطلقت فيه القوات الإسرائيلية النار بزعم تجاوز "المنطقة الأمنية".

وتتوقّف الحلقة عند الشق السياسي الدولي بالتزامن مع التطورات الميدانية، إذ استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره اللبناني، جوزيف عون، في البيت الأبيض، متعهدًا بتقديم دعم كبير للبنان وجيشه، وموجّهًا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ عقود.

كما ترصد الحلقة خلفيات تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا في واشنطن بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ إذ تشير المعطيات إلى ممارسة واشنطن ضغوطًا على تل أبيب لإلزامها بمسار الانسحاب في لبنان، وسط انزعاج ترامب من استمرار الهجمات الإسرائيلية، وتنامي الخلافات بشأن ملف إيران ورغبة نتنياهو في استئناف مواجهة عسكرية شاملة معها لاعتبارات سياسية وانتخابية.

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