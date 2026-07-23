بودكاست "يومي"| الحرب على إيران: متى تنضم إسرائيل؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" قراءة إسرائيل للتصعيد الأميركي المحتمل ضد إيران، بعد تقارير عن إبلاغ واشنطن تل أبيب نيتها توسيع الهجمات خلال الأيام المقبلة، بما قد يشمل استخدام قاذفات إستراتيجية ثقيلة واستهداف مواقع محصنة تربطها التقديرات الإسرائيلية بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها منشأة "جبل الفأس" جنوبي طهران.

وتتناول الحلقة حالة الترقب في إسرائيل لاحتمال رد إيراني مباشر عليها، في ظل تهديدات طهران بتوسيع الرد إلى الملاحة والطاقة والبنى التحتية لحلفاء واشنطن، مقابل تلويح ترامب بضرب جسور ومحطات كهرباء في إيران.

كما تعرض الحلقة الغموض في تل أبيب بشأن قرار ترامب بين تهدئة قصيرة أو توسيع الحرب، وسعي نتنياهو إلى استعادة قناة التأثير المباشر على البيت الأبيض، فيما تبقى إسرائيل خارج المواجهة مؤقتًا، بانتظار صاروخ إيراني أو طلب أميركي قد ينقلها إلى موقع المشاركة.