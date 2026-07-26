بودكاست | بودكاست يومي

الإرهاب اليهودي في الضفة: من تلّ إلى… الانفجار؟

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" أحداث قرية تل جنوب غربي نابلس، حيث استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة خلال تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، قبل أن تتحول القرية نفسها إلى هدف للعقاب الجماعي عبر الحصار والاعتقالات واقتحام المستشفى ومصادرة تسجيلات الكاميرات وتجريف الأراضي، في محاولة إسرائيلية لقلب الرواية وتحويل دفاع الفلسطينيين عن منازلهم إلى "عملية".

وتوسّع الحلقة المشهد من تلّ إلى الضفة الغربية عمومًا، حيث تتكرر هجمات المستوطنين في صرة وجيت وفرعتا وعوريف وبيت فوريك وسوسيا وغور الأردن، بالتزامن مع قرارات سياسية إسرائيلية بتعزيز العمليات العسكرية وتسريع "شرعنة" البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.

كما تعرض الحلقة دور المؤسسة الأمنية والإعلام الإسرائيلي في حماية الإرهاب اليهودي وتزوير دلالاته، مقابل تحذيرات حقوقية من تصعيد تقوده حماية الجيش والتحريض السياسي والصمت الدولي.

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