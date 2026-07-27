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بودكاست "يَومِي" | تجميد الضربات على إيران: كواليس القرار الأميركي وقلق تل أبيب

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، القرار المباغت للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتجميد الضربات ضد إيران واعتماد صيغة غير رسمية قائمة على "الهدوء مقابل الهدوء"، إثر إيعازه للجيش بوقف إطلاق النار وإلغاء جولة هجومية واسعة كان يميل لإقرارها في خطوة وتأتي وسط توجّس في طهران، يغلب عليه التشكيك بالنوايا الأميركية، مقابل استمرار الحصار البحري وترك مساحة للمحادثات الدبلوماسية.

وتتوقّف الحلقة عند التوصيات العسكرية التي كبحت التوجه الأميركي، إذ حذّر قائد "سنتكوم"، براد كوبر، ورئيس الأركان، دان كين، من استنزاف خطير لخزانات صواريخ الاعتراض الدفاعية كـ"باتريوت"، وتراجع الجدوى بعد استنفاد معظم الأهداف بمضيق هرمز. كما أبرزت المداولات مخاوف الخليج من اتساع المواجهة، وتداعيات ارتفاع أسعار الوقود، رغم نفي ترامب وجود أي نقص بالذخائر.

كما ترصد الحلقة التحركات المكثفة في تل أبيب، حيث يضغط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاستئناف الخيار العسكري كسبيل أمثل لإسقاط النظام، أو إنهاء ملفه النووي، بالتوازي مع محادثات أمنية إسرائيلية مكثفة مع دول بالمنطقة، للتحضير لكافة السيناريوهات.

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