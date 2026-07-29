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بودكاست "يَومِي" | ضربات أميركية سعودية في العراق ولقاء "حاسم" بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، عودة التوترات العسكرية إلى المنطقة، إثر تنفيذ القيادة المركزية الأميركية بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية ضربات داخل العراق، استهدفت مقرات للحشد الشعبي بدعوى تحضيرها لهجمات على قوات أميركية ومنشآت نفطية بتوجيه إيراني، بالتزامن مع إعلان "سنتكوم" والجيش الأردني اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قاعدة أميركية بالأردن.

وتتوقّف الحلقة عند كواليس اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض بحضور كبار مسؤولي الجانبين، حيث ركزت المباحثات على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، مع نفي إسرائيلي لممارسة واشنطن أي ضغوط للانسحاب من لبنان أو غزة أو سورية.

كما ترصد الحلقة التباينات بشأن إعادة تأهيل إيران لمنشآتها النووية ولا سيما موقع "جبل الفأس"، وسط تقارير عن سعي نتنياهو لتسليم معطيات تؤكد تعافي القدرات الصاروخية والمسيّرات لإيران، في وقت رد ترامب برفض التسريبات مؤكدا متابعة الموقع عبر الكاميرات الأميركية.

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