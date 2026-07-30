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بودكاست "يومي" | الانتخابات الإسرائيلية: من يحوّل الخوف إلى حكومة؟

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب ٤٨" أحدث ملامح المعركة الانتخابية في إسرائيل، في ضوء استطلاعات رأي حديثة تُظهر تقاربًا بين الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، مقابل عجز المعسكرين عن تحقيق أغلبية حاسمة.

وتتناول الحلقة صعود آيزنكوت باعتباره بديلًا جديًا داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو، وحملة الليكود التي تركز على التشكيك بقدرته على تشكيل حكومة، إلى جانب بروز حزب حيلي تروبر ويوعاز هندل ككتلة صغيرة قد تتحول إلى عامل حاسم في الخريطة السياسية الإسرائيلية.

كما تستعرض الحلقة تحركات الشاباك ولجنة الانتخابات لمواجهة ما يُوصف بمحاولات التأثير على عملية الاقتراع، والقواعد الجديدة المتعلقة بالدعاية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إعادة نتنياهو ترتيب قائمة الليكود ومنح ثمانية مقاعد مضمونة لمرشحين فيها.

وتتوقف الحلقة كذلك عند مساعي لجنة الوفاق الوطني لتشكيل قائمة عربية مشتركة ثلاثية، وتقرأ نهج القائمة الموحدة على ضوء تصريحات منصور عباس بشأن مفهوم "يهودية وديمقراطية" الدولة، قبل أن تخلص إلى أن الانتخابات الإسرائيلية لا تُحسم بعدد المقاعد فقط، بل بقدرة المرشحين على تحويل المخاوف الأمنية والمعيشية والانقسامات الداخلية إلى أغلبية قادرة على تشكيل حكومة.

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