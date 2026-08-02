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بودكاست "يومي" | غزة: إعلان الاتفاق واختبار التنفيذ

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" تفاصيل الاتفاق الجديد بشأن تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى ما وصفاه باتفاق "تاريخي".

وتتناول الحلقة موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تفصيلية تشمل إدارة غزة، وملف السلاح الثقيل، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، ودخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، ضمن مسار تدريجي ومشروط يبدأ بمهلة 14 يوما لوضع آليات التنفيذ والجداول الزمنية.

وتقف الحلقة عند جوهر الخلاف بين الصيغة التي أعلنها "مجلس السلام"، والقائمة على التدرج والتزامن والتحقق المتبادل، وبين الموقف الإسرائيلي الذي يشترط نزع السلاح قبل أي انسحاب من "الخط الأصفر الحالي"، بما يعني تثبيت التوسع الميداني الذي فرضته إسرائيل داخل القطاع بعد اتفاق شرم الشيخ.

كما تعرض الحلقة مواقف حماس، ومنظمة التحرير، ومصر والوسطاء، لتخلص إلى أن الاتفاق لا ينهي الحرب بعد، بل يضعها أمام اختبار التنفيذ: هل توقف إسرائيل هجماتها؟ هل تدخل المساعدات؟ وهل يستطيع ترامب إلزام نتنياهو بما أعلنه للعالم؟

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