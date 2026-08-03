بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | "تحوّل" موقف نتنياهو من تجنيد الحريديين وتساوٍ مع آيزنكوت

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التغير المفاجئ في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتعهده في تسريبات مغلقة بتمرير قانون تجنيد شامل يخيّر غير الدارسين للتوراة بين الخدمة أو السجن، والتخلّي عن قانون الاعتقالات المؤقت للحريديين؛ ما أثار موجة هجوم حادة من المعارضة، التي وصفت خطوته بالخداع الانتخابي الناجم عن الخوف من الاستطلاعات.

وتتوقف الحلقة عند تداعيات هذا التحول على الائتلاف الحكومي، مع إعلان رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، الانسحاب واشتراط التسوية لمكانة الحريديين للتحالف المستقبلي، تزامنا مع رفض المعارضة لوعود نتنياهو واستحضارها كلفة الحرب وسقوط تسعمائة وستة وستين جنديا لتعزيز مطالب الجيش بالخدمة الإلزامية.

كما ترصد الحلقة نتائج أحدث استطلاع رأي، أظهر تعادل "الليكود" وحزب "يَشار" بزعامة آيزنكوت بثلاثة وعشرين مقعدا، وتراجع تحالف بينيت ولبيد، إلى جانب رفض خمسة وأربعين بالمئة من الإسرائيليين للتفاهمات مع حماس بشأن غزة.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

غزة: إعلان الاتفاق واختبار التنفيذ

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

حوار مع يوسف جبارين: الأحزاب العربية عشية الانتخابات

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الانتخابات الإسرائيلية: من يحوّل الخوف إلى حكومة؟

بودكاست البحث وراء الحقيقة
بودكاست البحث وراء الحقيقة

الفيزياء النووية: رحلة من قلب النجوم إلى المفاعلات والأسلحة النووية

مواد ننصح بها

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت برام الله ونابلس ويصدر إخطارات في جنين
بودكاست

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت برام الله ونابلس ويصدر إخطارات في جنين

03/08/2026
مصرع إبراهيم التبني إثر إصابته من سيارة أثناء عمله في شقيب السلام
بودكاست

مصرع إبراهيم التبني إثر إصابته من سيارة أثناء عمله في شقيب السلام

03/08/2026
استطلاع: تعادل بين الليكود وآيزنكوت... 45% من الإسرائيليين ضد التفاهمات بشأن غزة
بودكاست

استطلاع: تعادل بين الليكود وآيزنكوت... 45% من الإسرائيليين ضد التفاهمات بشأن غزة

02/08/2026
العراقيب: خيام من خيش ومقبرة تعود إلى عام 1914 في مواجهة الهدم المتكرر
بودكاست

العراقيب: خيام من خيش ومقبرة تعود إلى عام 1914 في مواجهة الهدم المتكرر

03/08/2026