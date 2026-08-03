بودكاست "يَومِي" | "تحوّل" موقف نتنياهو من تجنيد الحريديين وتساوٍ مع آيزنكوت

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التغير المفاجئ في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتعهده في تسريبات مغلقة بتمرير قانون تجنيد شامل يخيّر غير الدارسين للتوراة بين الخدمة أو السجن، والتخلّي عن قانون الاعتقالات المؤقت للحريديين؛ ما أثار موجة هجوم حادة من المعارضة، التي وصفت خطوته بالخداع الانتخابي الناجم عن الخوف من الاستطلاعات.

وتتوقف الحلقة عند تداعيات هذا التحول على الائتلاف الحكومي، مع إعلان رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، الانسحاب واشتراط التسوية لمكانة الحريديين للتحالف المستقبلي، تزامنا مع رفض المعارضة لوعود نتنياهو واستحضارها كلفة الحرب وسقوط تسعمائة وستة وستين جنديا لتعزيز مطالب الجيش بالخدمة الإلزامية.

كما ترصد الحلقة نتائج أحدث استطلاع رأي، أظهر تعادل "الليكود" وحزب "يَشار" بزعامة آيزنكوت بثلاثة وعشرين مقعدا، وتراجع تحالف بينيت ولبيد، إلى جانب رفض خمسة وأربعين بالمئة من الإسرائيليين للتفاهمات مع حماس بشأن غزة.