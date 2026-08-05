بودكاست "يَومِي" | تقييد للاغتيالات في غزة واشتراطات إسرائيلية تُعطّل المرحلة الثانية

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، قرار القيادة السياسية الإسرائيلية بفرض قيود مشددة على عمليات الاغتيال الموجهة في غزة بحصرها بموافقة رئيس الأركان إيال زامير، تمهيدا لوقف محتمل للهجمات لمدة 14 يوما في خطوة تأتي في ظل ضغوط أميركية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض حكومته مسودة أميركية واشتراط عدم الانسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل.

وتتوقف الحلقة عند خطوط الجيش الإسرائيلي الحمراء، والتي تتضمن التمسك بـ"شريط أمني" دائم داخل القطاع والمعابر، وربط التقدم ميدانيا بنزع السلاح، واحتفاظ إسرائيل بـ"حرية العمل"، وسط خشية أمنية من الظهور بمظهر المعرقل أمام واشنطن.

كما ترصد الحلقة "عدم الارتياح" لدى حماس، جرّاء تبني "مجلس السلام" الموقف الإسرائيلي وتجاهله التزامات الانسحاب والجانب الإنساني، في وقت اتهمت قطر تل أبيب بالتعطيل المباشر لتنفيذ التفاهمات.