بودكاست "يومي" | قلنديا: حين يقترب "نموذج جنين" من القدس

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" العدوان الإسرائيلي الواسع على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة، وداهمت المنازل والمنشآت، وحولت عددا من البيوت إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، وسط اعتقالات واعتداءات على الأهالي وعرقلة طواقم الهلال الأحمر ومنعها من الوصول إلى مصابين وحالات مرضية.

وتقرأ الحلقة اقتحام قلنديا بوصفه جزءا من مسار أوسع في الضفة الغربية المحتلة، يرتبط بتحذيرات من نقل نموذج جنين وطولكرم ونور شمس إلى مخيمات أخرى، وبسياسة إسرائيلية تقوم على الاقتحام الطويل والتهجير وتدمير البنية المدنية، بالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق مختلفة.

وتخلص الحلقة إلى أن ما يجري في قلنديا لا يمثل حدثا محليا معزولا، بل اختبارا لمرحلة جديدة قد تتحول فيها المخيمات الفلسطينية إلى هدف دائم لإعادة تشكيل المكان وفرض السيطرة العسكرية حول القدس وسائر الضفة.