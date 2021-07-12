في الحلقة الخامسة من بودكاست "حَراك يا شباب"، توجهنا إلى قرية كوكب أبو الهيجاء في حلقة ميدانيّة للتعرّف على "الحراك الكوكبي"، وهو حراك شبابي مستقل تأسس حديثًا، بدأ تأسيسه قبل الهبّة الشعبيّة الأخيرة في فلسطين، وانطلق بتنظيم سلسلة نشاطات بعد الهبّة من خلال أسبوع الاقتصاد الوطني وأسبوع الثقافة الفلسطيني الموحد.

تحدثنا مع الناشطين في الحراك؛ بشّار علي، نداء حجوج هيجا، وطارق عبد الفتاح، حول نشاطات وأهداف الحراك، وعن الهبّة الشعبيّة الأخيرة وحملة الاعتقالات في كوكب أبو الهيجاء، وعن تطلّعاتهم لتنظيم العمل الشبابي والسياسي والاجتماعي في كوكب وربطه مع القضايا الوطنيّة العامّة لنسلّط الضوء على تجربة هذا الحراك الناشئ.

كذلك نستضيف في هذه الحلقة أصوات فنيّة شاركوا في نشاطات الحراك، كل من الشاب حسين حجوج والفنانة سماح مصطفى.

إعداد وتقديم: ربيع عيد

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