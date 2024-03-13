بودكاست رمضان في عرب 48: مطبخ تحت الحصار مع علي حبيب الله

في الموسم الثاني من برنامج رمضان في بودكاست عرب 48، سنركز على مطبخ فلسطين تحت الحصار مع الكاتب وطالب الدكتوراه علي حبيب الله. تحت عنوان المطبخ الفلسطيني تحت الحصار.

بعد خمسة أشهر من الإبادة الجماعية في غزة، مع جرائم الحرب غير المسبوقة ضد الفلسطينيين، قررنا التركيز على كيفية تأثير الحرب على المطبخ الفلسطيني، عائدين إلى القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.

من خلال هذا العرض، نريد إلقاء الضوء على تاريخ طعامنا التقليدي وكيف شكلت الأحداث الهامة مطبخنا، خاصة على الشاطئ الجنوبي الفلسطيني من يافا إلى غزة.

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