في الحلقة السابعة عشر من بودكاست "صلب الموضوع" استضفت، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسّان.

يعاني فلسطينيو الداخل من تهميش مؤسساتي من الدولة اليهودية وذلك منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 حتى يومنا هذا، لكن هذا التهميش بات أكثر جليًا في ظل الأزمة الصحيّة العالميّة والتي من خلالها ظهرت فوارق الاستثمارات والرعاية الحكومية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على كل الأصعدة.

تطرقنا في حوارنا إلى الفجوات القائمة قبل أزمة كورونا في جهاز التربية والتعليم وإلى الإهمال المتعمّد من الوزارة والمسؤولين فيها تجاه الطلاب والمدارس العربية خلال أزمة كورونا.

كان الحوار نقديا وحاولنا عرض هوامش العمل التي على كوادر التربية والتعليم استغلالها من أجل ترسيخ قيم جماعية تعزز الانتماء الفردي لهوية الجماعة لمحاربة المظاهر المجتمعية السيئة.

إعداد وتقديم: طارق طه

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