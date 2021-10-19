في الحلقة التاسعة عشر من بودكاست "صلب الموضوع" استضفت، الكاتب والباحث في التأريخ الاجتماعي، علي حبيب الله.

نحاول في هذه الحلقة فهم ما معنى "إدخال الشاباك" إلى البلدات العربية في الداخل الفلسطيني من أجل "مواجهة العنف والجريمة"؟

ما معنى مُطالبة الدولة بالتدخل لمواجهة الجريمة؟.. "لا حصانة مجتمعية إذا غاب المشروع السياسي والرؤية الوطنية عن المطالبة بمواجهة العنف والجريمة".

في هذه الحلقة، نعود إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين الأخيرين التي أدت إلى النتيجة المتطرفة من العنف وهي الجريمة.

إعداد وتقديم: طارق طه

للتواصل: Tbay.taha.48@gmail.com