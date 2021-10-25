في الحلقة العشرين من بودكاست "صلب الموضوع" كان ضيف اللقاء، الصحافي وائل عواد.

هذه الحلقة لم تتخصص بقضية محدّدة إنما حاولت أن تجمِل ما قدّمته الحلقات السابقة وأن تحيط جمهور المستمعين علمًا بأن البرنامج نال تدريجًا عاليا بين المدونات الصوتية العشرة الأوائل في البلاد.

تطرقت الحلقة إلى ضرورة تزويد القرّاء والمهتمين بالشؤون العامة والمجتمعية السياسية بمواد ذات مضمون يلبي حاجتهم بالمعرفة.

ويختتم طارق طه مقدّم البرنامج دوره في بودكاست "صلب الموضوع"، وبدءًا من الحلقة الـ21 يعدّ ويقدّم البرنامج الزميل الصحافي، وائل عوّاد.

إعداد وتقديم: طارق طه

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