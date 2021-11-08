في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج "صُلب الموضوع" مع الصحافي وائل عواد، استضفنا عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المُحامي شحدة بن بري للحديث عن قرار الحكومة الإسرائيلية "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

وتطرقنا في الحديث إلى ما تدعيه "القائمة الموحدة" حول الاعتراف بالقرى وتحتفي به كإنجاز، وتفاخرها بالتعاون الجاري بينها وبين السلطات الإسرائيليّة.

ونعرض وجهة النظر التي ترى بـ"الاعتراف المشروط" كارثة بحقّ عرب النقب، تفوق كارثة مُخطط "برافر" الذي أشعل حراكًا شعبيًا قبل ثماني سنوات، ولا وجه مقارنة بين مخطط "برافر" وما يجري الآن بحقّ النقب من اعتراف مشروط.