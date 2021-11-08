  2. بودكاست
  3. صلب الموضوع

صلب الموضوع بودكاست "صلب الموضوع" | "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى بالنقب.. الكارثة تكمُن بالتفاصيل

في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج "صُلب الموضوع" مع الصحافي وائل عواد، استضفنا عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المُحامي شحدة بن بري للحديث عن قرار الحكومة الإسرائيلية "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

وتطرقنا في الحديث إلى ما تدعيه "القائمة الموحدة" حول الاعتراف بالقرى وتحتفي به كإنجاز، وتفاخرها بالتعاون الجاري بينها وبين السلطات الإسرائيليّة.

ونعرض وجهة النظر التي ترى بـ"الاعتراف المشروط" كارثة بحقّ عرب النقب، تفوق كارثة مُخطط "برافر" الذي أشعل حراكًا شعبيًا قبل ثماني سنوات، ولا وجه مقارنة بين مخطط "برافر" وما يجري الآن بحقّ النقب من اعتراف مشروط.

اقرأ/ي أيضًا | "الاعتراف المشروط" بالقرى الثلاث.. "برافر جديد" يستهدف الأرض والإنسان بالنقب

اقرأ/ي أيضًا | منطقة "السياج"... عقود من المعاناة تستحضر النكبة في النقب

اقرأ/ي أيضًا | التحريض على العرب بالنقب: نوايا خفية ومخطط للاستيلاء على الأرض

استمع على

سبوتيفاي أبل بودكاست غوغل بودكاست

مواد متعلقة

بودكاست "الميدان" | الإنتاج الثقافي الفلسطيني و"نتفليكس" مع عمر عبد القادر
بودكاست "الميدان" | الإنتاج الثقافي الفلسطيني و"نتفليكس" مع عمر عبد القادر

2021-11-04

بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | الحلقة السادسة مع أمل ياسين
بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | الحلقة السادسة مع أمل ياسين

2021-11-03

بودكاست "صلب الموضوع" | البرلمان الإسرائيلي... ما الجديد؟ مع أيمن عودة
بودكاست "صلب الموضوع" | البرلمان الإسرائيلي... ما الجديد؟ مع أيمن عودة

2021-11-01