في الحلقة السادسة والعشرين من بودكاست "صلب الموضوع" مع الصحافي وائل عواد استضفنا مخطط المدن والباحث في التخنيون الدكتور عروة سويطات.

تطرقنا لإقصاء الدكتور سويطات من عضوية اللجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية في المدينة من قبل أحزاب المُعارضة في البلدية، والتي من ضمنها "الليكود" و"البيت اليهودي" و "ميرتس".

وتحدّثنا عن أهميّة اللجنة والدور الذي قام به خلال العامين من العمل في اللجنة، وعن المساعي الحثيثة لإعادته للجنة، منعا لإسكات الصوت العربي في حيفا، والاستمرار في مواجهة سياسات وممارسات هدم وطمس موروثنا المعماري العربي في حيفا.

وناقشنا سياسات طمس المعالم التي يحاولون إعطاءها شكلا مهنيا، رغم حقيقتها السياسية الواضحة.

تقديم وإعداد: وائل عوّاد