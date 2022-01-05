في الحلقة الثامنة والعشرين من بودكاست "صلب الموضوع" استضفنا المحامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة للحديث عن الأسرى الفلسطينيين وأشكال المواجهة في السجون، مثل الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسير هشام أبو هواش، قبل أن ينتصر وينتزع موعدًا مع الحرّيّة.

وسنتحدث كذلك عن الحركة الأسيرة وما يمرّ به الأسرى والأسيرات من تنكيل وقمع منذ عملية نفق الحُريّة، وعن أسرى نفق الحرية، ورسالتهم للناس، والتحديات التي يواجهها المحامون الموكلون في الدفاع عن الأسرى الإداريين في المحاكم الإسرائيلية.

إعداد وتقديم: وائل عوّاد