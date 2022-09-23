في الحلقة الثالثة عشر من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا مدير عام مركز "مدى الكرمل" للأبحاث، د. مهند مصطفى، للحديث معه عن معنى تفكّك القائمة المشتركة ودور التجمّع الوطني الديمقراطي في المرحلة المقبلة.

واستضفنا مدير مركز "مسارات" للأبحاث، الأستاذ هاني المصري، للحديث معه حول اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، للمطاردين من الاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة.

واستضفنا الباحث علي حبيب الله، للحديث معه حول إضراب المدارس المقدسية الرافضة لمناهج تدريس الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة فهم ذلك ضمن مسار عملية تهويد المدينة والاستفراد بأهلها.