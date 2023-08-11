بودكاست | مدونات صوتية

حضرات المحترمين: اختراق المجتمع العربي... وحكمة الفنكوش

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تتناول المدونة الصوتية الثانية من "حضرات المحترمين" (4 دقائق) محاولات التأثير في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، من خلال جمعيات تموّل من جهات أجنبية وتحديدًا يهودية أميركية "يسارية" أو ليبرالية، مرةً بحجة رفعة نسبة التصويت لانتخابات الكنيست عند العرب كما حصل في السنوات الأخيرة، ومراتٍ عبر تمويل أجنبي لجمعيات ومنظمات تحوّل قضايا المجتمع العربي في الداخل إلى "قضايا جالية مهاجرين".

وما علاقة ذلك بفيلم عادل إمام "واحدة بواحدة" وحكمة الفنكوش.

حضرات المحترمين؛ مدونة صوتية أسبوعية للزميل رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، يقدّم فيها تعليقًا على الأحداث الجارية وقضايا أخرى بإيجاز.

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: rami.m@arab48.com


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