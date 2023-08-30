بودكاست | مدونات صوتية

حضرات المحترمين | لقاء مع رئيس الشاباك؛ إسرائيل دولة عالم ثالث مع "بوزا"

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تتناول المدونة الخامسة من "حضرات المحترمين" (3 دقائق ونصف الدقيقة) لقاء رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك – رؤساء سلطات محلية عربية في مقر المخابرات في تل أبيب، بمشاركة وزير المالية سموتريتش ووزير الداخلية والمفتش العام للشرطة، لبحث عدة قضايا أبرزها الجريمة المنظمة وانتخابات السلطة المحلية العربية، وكذلك تحويل 200 مليون شيكل للسلطات العربية جمدها سموتريتش.

حضرات المحترمين؛ مدونة صوتية أسبوعية للزميل رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، يقدّم فيها تعليقًا على الأحداث الجارية وقضايا أخرى بإيجاز.

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: rami.m@arab48.com

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