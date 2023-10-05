حضرات المحترمين | قررت الهجرة

تتناول الحلقة الثامنة من المدونة الصوتية "حضرات المحترمين" (5 دقائق ونصف) تكرار الحديث مؤخرًا عن هجرة الشباب العربي في الداخل، خصوصًا في ظل انتشار الجريمة والعنف في كل بلدة وحارة. ما دوافع الحديث عن الهجرة وما نسبة الذين يفكرون بالهجرة فعليًا؟ وما علاقة ذلك برأس المال الاجتماعي، وما علاقة "تحقيق الذات" بالمليونير التعيس؟

حضرات المحترمين؛ مدونة صوتية أسبوعية للزميل رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، يقدّم فيها تعليقًا على الأحداث الجارية وقضايا أخرى بإيجاز.

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