بودكاست "مدى الكرمل" | قراءة أوليّة في تطّورات وإرهاصات الحرب على غزة

في هذه الحلقة من بودكاست المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل"، نستضيف د. مهنّد مصطفى، مدير المركز، للحديث عن آخر التطوّرات حول الحرب الإسرائيليّة على غزّة.

في هذه اللقاء، نناقش أسباب وأهداف الحرب إسرائيليًّا، ونقدم قراءة للسيناريوهات المحتملة علي المستويين العسكري والسياسي، وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية.

كذلك نحاول تقديم قراءة للموقف العربي عمومًا، الموقف الغربي الأميركي والأوروبي، بالإضافة إلى الموقف الشرقي إن صحّ التعبير، والمتمثل بالصين روسيا وإيران. كذلك نتطرق لإرهاصات هذه الحرب داخل الأقطاب الإسرائيليّة سياسيًّا وانتخابيًا.

تقديم: طارق خطيب