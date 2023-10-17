بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" | قراءة أوليّة في تطّورات وإرهاصات الحرب على غزة

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في هذه الحلقة من بودكاست المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل"، نستضيف د. مهنّد مصطفى، مدير المركز، للحديث عن آخر التطوّرات حول الحرب الإسرائيليّة على غزّة.

في هذه اللقاء، نناقش أسباب وأهداف الحرب إسرائيليًّا، ونقدم قراءة للسيناريوهات المحتملة علي المستويين العسكري والسياسي، وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية.

كذلك نحاول تقديم قراءة للموقف العربي عمومًا، الموقف الغربي الأميركي والأوروبي، بالإضافة إلى الموقف الشرقي إن صحّ التعبير، والمتمثل بالصين روسيا وإيران. كذلك نتطرق لإرهاصات هذه الحرب داخل الأقطاب الإسرائيليّة سياسيًّا وانتخابيًا.

تقديم: طارق خطيب

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

الحرب على غزة: هل سيتغير وجه الشرق الأوسط؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الدعم الأميركي في الحرب على غزة

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

الحرب على غزة.. إلى أين؟

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

الحرب وفلسطينيو الداخل مع سامي أبو شحادة

مواد ننصح بها

قناعة في الجيش الإسرائيلي بتدخل أميركي في حال اتساع الحرب
بودكاست

قناعة في الجيش الإسرائيلي بتدخل أميركي في حال اتساع الحرب

17/10/2023
المصادقة على قانون يقلص مساحة عيش الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإقراره نهائيا
بودكاست

المصادقة على قانون يقلص مساحة عيش الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإقراره نهائيا

17/10/2023
ملاحظات عن الحرب على غزة
بودكاست

ملاحظات عن الحرب على غزة

16/10/2023
61 شهيدا بالضفة منذ
بودكاست

61 شهيدا بالضفة منذ "طوفان الأقصى": استشهاد مسن في نابلس

17/10/2023