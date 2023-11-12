بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" | حزب الله والحرب على غزة

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في هذه الحلقة من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف د. عبد كناعنة، الباحث والمحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، للحديث عن مستجدّات الحرب الإسرائيليّة على غزّة وعلاقة حزب الله فيها.

نقدّم في هذه الحلقة مدخلًا تاريخيًّا متعدّد المستويات لنشوء حزب الله، ونتناول المستجدّات والعوامل الجيوسياسيّة والاقتصاديّة التي كان لها التأثير على تطوّر الحزب، ونشأته، تطوّره العسكري، مشاركته السياسيّة داخل لبنان، ومدى استقلاليّته بقراراته.

في المحور الثاني نتناول دور حزب الله في الحرب الإسرائيليّة على غزّة، ونناقش شكل ومدى هذا الدور واحتمالات توسّع الحرب الحذرة على الجبهة الشماليّة. كذلك نتطرّق لخطاب الأمين العام لحزب الله وللرسائل السياسيّة والعسكريّة فيه.

تقديم: طارق خطيب

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